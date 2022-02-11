Проводится проверка по факту нападения собак в сквере Безбородко

Бойцовские собаки насмерть загрызли щенка породы мальтипу.

Полиция проводит проверку по факту нападения собак в сквере Безбородко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Калининского района 19 июня поступило сообщение о том, что в сквере Безбородко на Полюстровском проспекте несколько бойцовских псов напали на 24-летнюю петербурженку, которая гуляла с собакой породы мальтипу. Хозяйка щенка после оказания медпомощи была отпущена домой, а её питомец погиб от укусов.

Полицейские установили, что животные принадлежат 56-летнему местному жителю, который во время выгула не сумел удержать своих собак. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: Piter.tv