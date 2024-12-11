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В Петербурге могут начать тестировать охотников
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В Петербурге могут начать тестировать охотников

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Вопросы для сдачи "охотничьего минимума" являются федеральными.

Депутаты петербургского парламента в первом чтении приняли законопроект, позволяющий администрации города проверять знания будущих охотников. Об этом пишет "Петербургский дневник" 15 января. 

Тестирование будут проходить в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Это бесплатно. 

Всеволод Беликов, депутат парламента Петербурга

Вопросы для сдачи "охотничьего минимума" являются федеральными, Северная столица выберет из них подходящие. А депутат Дмитрий Панов выступил за то, чтобы отвечающие знали правильные ответы на все билеты. 

В Петербурге насчитывают около 20 тыс. охотников, им не придется проходить тестирование. Изменения коснутся только тех, кто ранее не имел отношения к охоте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: закс петербурга, охотники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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