В Петербурге могут начать тестировать охотников

Вопросы для сдачи "охотничьего минимума" являются федеральными.

Депутаты петербургского парламента в первом чтении приняли законопроект, позволяющий администрации города проверять знания будущих охотников. Об этом пишет "Петербургский дневник" 15 января.

Тестирование будут проходить в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Это бесплатно. Всеволод Беликов, депутат парламента Петербурга

Вопросы для сдачи "охотничьего минимума" являются федеральными, Северная столица выберет из них подходящие. А депутат Дмитрий Панов выступил за то, чтобы отвечающие знали правильные ответы на все билеты.

В Петербурге насчитывают около 20 тыс. охотников, им не придется проходить тестирование. Изменения коснутся только тех, кто ранее не имел отношения к охоте.

Фото: Piter.TV