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Прокуратура Тихвина проводит проверку после сообщения об истощенной полуторагодовалой девочке
Сегодня, 16:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Тихвина проводит проверку после сообщения об истощенной полуторагодовалой девочке

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Медиками приняты все меры по стабилизации состояния ребенка, сейчас угроза жизни отсутствует.

Тихвинская городская прокуратура организовала проверку информации о ненадлежащем уходе за ребенком 21-летней жительницей Тихвина.

По предварительным данным надзорного ведомства, ребёнок поступил в детскую клиническую больницу в состоянии истощения. Медиками приняты все меры по стабилизации состояния ребенка, сейчас угроза жизни отсутствует.

Семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана принципиальная оценка работы органов опеки и попечительства, по результатам которой будет решен вопрос об ответственности должностных лиц. Ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по ст. 156 УК РФ находятся на контроле городской прокуратуры.

Фото: pxhere.com

Теги: дети, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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