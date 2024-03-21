В Ленобласти с 24 марта начинается просушка дорог

Под просушку не попадают участки автодорог "Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье" (220 – 263+456 км) и "Лужицы – Первое Мая" (0 – 4 км).

Через неделю в Ленобласти стартует весенняя просушка дорог. Она продлится с 24 марта до 22 апреля, рассказали в региональной администрации.

На региональных трассах временно ограничивается движение транспорта, у которого нагрузка на каждую ось превышает:

– 5 тонн – для дорог с асфальтобетонным покрытием;

– 3 тонны – для дорог с гравийным покрытием.

Ограничение не коснется пассажирских автобусов, сельхозтехники, дорожно-строительной и коммунальной спецтехники, перевозки грузов в рамках гособоронзаказа, пищевых продуктов, животных, лекарств, международных грузоперевозок и ряда других направлений.

Также под просушку не попадают участки автодорог "Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье" (220 – 263+456 км) и "Лужицы – Первое Мая" (0 – 4 км).

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Фото: unsplash (sq lim)