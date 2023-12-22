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Водителям большегрузов напомнили о просушке дорог в Ленобласти с 1 апреля
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водителям большегрузов напомнили о просушке дорог в Ленобласти с 1 апреля

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Режим просушки не распространяется на перевозку пассажиров, топлива и ряда категорий грузов.

На региональных дорогах Ленинградской области с 1 по 30 апреля пройдет просушка. Нагрузка на каждую ось грузовой машины на асфальте должна составлять не более 5 тонн, на гравийных и грунтовых дорогах – не более 3 тонн. Об этом напомнила администрация 47 региона.

Контролировать движение тяжёлых машины по областным трассам в этот период будут передвижные посты весового контроля. Штрафы за проезд с перегрузом могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Режим просушки не распространяется на перевозку пассажиров, топлива и ряда категорий грузов. Ежегодная просушка дорог помогает убрать из основания трасс влагу, накопленную после зимнего периода.

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Фото: администрация Ленобласти

Теги: дороги, просушка дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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