Водителям большегрузов напомнили о просушке дорог в Ленобласти с 1 апреля

Режим просушки не распространяется на перевозку пассажиров, топлива и ряда категорий грузов.

На региональных дорогах Ленинградской области с 1 по 30 апреля пройдет просушка. Нагрузка на каждую ось грузовой машины на асфальте должна составлять не более 5 тонн, на гравийных и грунтовых дорогах – не более 3 тонн. Об этом напомнила администрация 47 региона.

Контролировать движение тяжёлых машины по областным трассам в этот период будут передвижные посты весового контроля. Штрафы за проезд с перегрузом могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Режим просушки не распространяется на перевозку пассажиров, топлива и ряда категорий грузов. Ежегодная просушка дорог помогает убрать из основания трасс влагу, накопленную после зимнего периода.

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Фото: администрация Ленобласти