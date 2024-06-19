Сумма просроченных платежей по ипотеке в Петербурге составила более 3,8 млрд рублей

Доля проблемных ипотек в портфеле на текущий момент равна 0,32%, в 2023 году – 0,31%.

Объем неплатежей по ипотеке в Петербурге превысил 3,8 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 700 млн рублей. Город занимает третье место в антирейтинге регионов РФ по приросту, пишет "Деловой Петербург" 19 июня.

При стоимости "квадрата" жилья в 203 тыс. рублей объем накопленных петербуржцами неплатежей эквивалентен 18,7 тыс. "квадратов" жилья, или 535 однокомнатным квартирам. Доля проблемных ипотек в портфеле на текущий момент равна 0,32%, в 2023 году – 0,31%.

Ускорение роста проблемной ипотеки на "первичке" началось во втором полугодии 2023 года, сразу после августовского повышения рыночных ипотечных ставок, полагаю, что далее ситуация будет усугубляться, так как в ближайшем будущем снижения ставок ожидать не приходится. Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства "Долговой Консультант"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Москве могут отменить льготную IT-ипотеку.

Фото: Piter.TV