Более 260 фонарей нового поколения осветили проспект Королёва

На проспекте Королёва завершается плановая замена натриевых светильников на светодиодные. Электромонтёрами СПб ГБУ "Ленсвет" смонтировано более 260 консольных фонарей нового поколения. Осталось заменить подвесные светильники на перекрестках. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Современные фонари позволят снизить расход электроэнергии на объекте почти в два раза. При этом появилась равномерность освещения, улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей.
Впервые электрическое освещение вдоль проезжей части на проспекте Королёва появилось в 1990 году.
Ранее на Piter.tv: Дорогу в Пулково осветили светодиодные фонари. Было установлено 236 современных источников света.
Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
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