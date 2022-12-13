Дорогу в Пулково осветили светодиодные фонари

Энергоэффективные светодиодные светильники характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.

Вдоль дороги в аэропорт Пулково заменили старые натриевые светильники. На подъезде к аэропорту от Пулковского шоссе установлено 236 современных источников света. Фонари нового поколения размещены на существующих опорах. Об этом сообщили в Аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля.

Система наружного освещения на данном участке введена в эксплуатацию в 1970 году, в 2014 и 2016-х проводилась реконструкция оборудования. Энергоэффективные светодиодные светильники характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.

На сегодняшний день доля современных источников света в системе наружного освещения и художественной подсветки Петербурга составляет около 40%.

Ранее сквер Мнацаканова получил современное освещение. В ходе строительства специалисты установили 37 светодиодных светильников на 37 опорах.

Фото: Аппарат вице-губернатора Сергея Дрегваля