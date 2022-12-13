По просьбам жителей Красносельского района сквер Мнацаканова получил современное освещение. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
В ходе строительства специалисты установили 37 светодиодных светильников на 37 опорах; проложили кабельную линию протяженностью 1,427 м; смонтировали 968 м воздушной линии электропередачи.
Светодиодные светильники отличаются низким энергопотреблением, надежностью, удобством в эксплуатации. Наружное освещение управляется дистанционно из диспетчерской СПб ГБУ "Ленсвет".
Ранее на Пражской улице натриевые светильники заменили на светодиодные.
Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все