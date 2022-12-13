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Сквер Мнацаканова получил современное освещение
Сегодня, 16:45
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Сквер Мнацаканова получил современное освещение

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В ходе строительства специалисты установили 37 светодиодных светильников на 37 опорах.

По просьбам жителей Красносельского района сквер Мнацаканова получил современное освещение. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В ходе строительства специалисты установили 37 светодиодных светильников на 37 опорах; проложили кабельную линию протяженностью 1,427 м; смонтировали 968 м воздушной линии электропередачи.



Светодиодные светильники отличаются низким энергопотреблением, надежностью, удобством в эксплуатации. Наружное освещение управляется дистанционно из диспетчерской СПб ГБУ "Ленсвет".

Ранее на Пражской улице натриевые светильники заменили на светодиодные.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: ленсвет, освещение, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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