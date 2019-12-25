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На проспекте Испытателей обнаружили бездыханного мужчину с гематомами и ссадинами
Сегодня, 8:29
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На проспекте Испытателей обнаружили бездыханного мужчину с гематомами и ссадинами

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Правоохранители задержали друзей погибшего.

В Приморском районе Петербурга накануне утром, 30 ноября, скончался мужчина. Тело обнаружили в его квартире проспекте Испытателей, 20. На голове и туловище петербуржца было много гематом и ссадин.

По информации Piter.tv, через полчаса после обнаружения трупа стражи порядка задержали друзей убитого — мужчину и женщину. На подозреваемых составили административные протоколы. Полицейские поместили в изолятор временного заключения товарищей погибшего. Добавим, что у одного из подозреваемых есть судимость. 

Труп направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: жительница Шушар обвинила сожителя в развращении 13-летней дочери.

Фото: Piter.tv

 

 

 

Теги: избитый мужчина, полиция, проспект испытателей, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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