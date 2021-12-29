После 14 часов дня в дома на проспекте Большевиков вернется тепло

Аварийщики уже завершили ремонтные работы на трубопроводе.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" закончили ремонтные работы на трубопроводе у дома № 32 на проспекте Большевиков. В ближайшее время жители Невского района заметят, что отопление в их квартиры вновь вернулось. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании после указанного времени необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Напомним, накануне на проспекте Большевиков прорвало трубу. В связи со случившимся в некоторых домах выключили горячую воду. В том числе неудобства выявили в микрорайонах Пороховые и в Ржевка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Союзном проспекте неизвестный выбросил более 40 батонов.

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