C 2019 года в Петербурге выполнена замена 75 тысяч натриевых светильников на современные светодиодные с теплой цветовой температурой.

Проспект Наставников осветили 316 светодиодных светильников. На всем протяжении трехкилометровой магистрали СПб ГБУ "Ленсвет" выполнена замена натриевых светильников на светодиодные, рассказали в Комитете по энергетике.

Проспект Наставников проходит в границах десяти кварталов. Рядом расположены образовательные и медицинские учреждения.

Светодиодное оборудование экономичнее предыдущего. По результатам работ качество освещения на объекте улучшилось, потребление электроэнергии снизилось в 1,6 раз.

C 2019 года в Петербурге выполнена замена 75 тысяч натриевых светильников на современные светодиодные с теплой цветовой температурой.

Ранее на проспекте Юрия Гагарина начали обновлять освещение.

Видео: Комитет по энергетике