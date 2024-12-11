Из-за прорыва теплотрассы проспект Ветеранов и улицу Солдата Корзуна заволокло паром

Дорогу и тротуары перекрыли для пешеходов.

На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов в Санкт-Петербурге произошла авария на трубе с горячей водой, в результате чего образовался ров с кипятком. Об этом сообщили очевидцы, приславшие фотографии и видео с места происшествия.

Дорога и тротуары на перекрёстке перекрыты для пешеходов из-за опасности получения ожогов и возможного проседания грунта. В воздух поднялись густые клубы пара, затрудняющие видимость.

На месте происшествия работают аварийные службы, занимающиеся устранением прорыва. По громкоговорителю граждан просят не приближаться к опасной зоне, пишет 78.ru.

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