В Петербурге пропавшую девушку нашли мёртвой на крыше завода в Обухово

Камеры подтвердили, что девушка самостоятельно перелезла через забор на закрытую территории завода, затем по пожарной лестнице забралась на крышу и больше оттуда не спускалась.

Около недели сотрудники полиции Невского района искали 25-летнюю женщину, недавно приехавшую в Петербург из Брянска. Как стало известно Piter.tv, 21 ноября тело пропавшей девушки нашли на крыше завода в Обухово.

По предварительной информации, девушка пропала в ночь со 2 на 3 ноября. По информации "Фонтанки", она со своим 21-летним возлюбленным каталась на каршеринге по Петербургу. Предположительно, они употребляли алкоголь и запрещенные вещества. Около двух часов ночи они заехали в гипермаркет на Обуховской Обороны. Девушка якобы стала себя странно вести: нервничать, озираться, а потом убежала, пролезла на закрытую территорию и скрылась.

Камеры подтвердили, что девушка самостоятельно перелезла через забор на закрытую территории завода, затем по пожарной лестнице забралась на крышу и больше оттуда не спускалась.

На месте не нашли следов борьбы и крови, а на теле специалисты не обнаружили телесных повреждений. Точную причину смерти девушки сейчас устанавливают в морге.

Фото и видео: Piter.tv