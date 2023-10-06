Прокуратура поставила на контроль расследование пожара с гибелью женщины и ребенка в Красносельском районе

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), после гибели женщины и ее малолетнего сына из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ночью 5 октября в частном доме после пожара обнаружены тела женщины и ее сына 2020 года рождения.

Сейчас правоохранители собрали все необходимые данные по факту произошедшего. Опрошены свидетели, выполняются мероприятия по выяснению обстоятельств.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга заинтересовалась пожаром в частном доме в Красносельском районе.

Видео: прокуратура Петербурга

