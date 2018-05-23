Производство автомобилей в Петербурге выросло почти в четыре раза

Губернатор города Александр Беглов протестировал новую модель XCITE X-CROSS 8.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках встречи с сотрудниками предприятия "Автозавод Санкт-Петербург" заявил, что за 10 месяцев 2024 года производство автомобилей выросло почти в четыре раза. Об этом рассказали в Смольном.

Градоначальник и председатель парламента Северной столицы Александр Бельский обсудили с руководством завода вопросы дальнейшего развития и всего автомобильного кластера, а также протестировали новую модель XCITE X-CROSS 8.

Мы перезапустили две крупные площадки – "Автозавод АГР" и ваш "Автозавод Санкт-Петербург". С января здесь начат выпуск автомобилей под брендом XCITE. Благодаря грамотной работе руководства удалось сохранить ключевых специалистов, производственные технологии и стандарты качества. Необходимо поддерживать автопром, который выступает двигателем для множества других отраслей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, по словам Александра Беглова, западные санкции стали испытанием для многих отраслей промышленности, в том числе – автомобильной. Но отечественный бизнес "успешно занял ниши, которые освободили иностранцы".

Фото: пресс-служба Смольного