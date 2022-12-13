Завершилась проходка наклонного хода будущей станции "Путиловская"

Все основные горнопроходческие работы на первом участке новой линии петербургского метро завершены.

АО "Метрострой Северной Столицы" завершил проходку наклонного хода будущей станции "Путиловская". Именно здесь впоследствии оборудуют эскалаторы. Менее чем за год метростроители прошли глубину 60 метров и смонтировали 153 чугунных кольца. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Тоннели диаметром 5,6 метров, которые соединяют две первые станции новой Красносельско-Калининской ветки – "Путиловскую" и "Юго-Западную" – уже проложены. Все основные горнопроходческие работы на первом участке новой линии петербургского метро завершены.

Также "Метрострой Северной Столицы" ведет работы в подземном вестибюле, метростроители обустраивают платформы и служебные помещения, раскрывают проемы для прохода пассажиров в центральный зал. В этом году планируется приступить к строительству вестибюля будущей станции "Путиловская".

Ранее в Петербурге объявили конкурс на проектирование линии метро до станции "Каретная".

Фото: Telegram/ Линченко Николай Викторович