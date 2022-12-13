В Петербурге объявили конкурс на проектирование линии метро до станции "Каретная"

"Метрострой Северной Столицы" объявил конкурс на разработку проектной документации для строительства Красносельско-Калининской линии от станции "Путиловская" до станции "Каретная". Об этом рассказали в пресс-службе организации.
В проектируемый участок должны войти следующие станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная". Всего 7 километров. Завершить работу над документацией и получить одобрение экспертизы нужно до декабря текущего года.
Завершить работу над документацией и получить одобрение государственной экспертизы планируется до декабря 2023 года.
Ранее Смольный убрал две станции метро из планируемых шести к 2028 году.
Фото: Piter.tv
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