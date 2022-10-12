Петербуржцы во время прогулки на теплоходе смогут посетить Коломну

Многие удивляются, ведь знают только одну Коломну в Подмосковье. Но в Петербурге есть своя Коломна. Это муниципальный округ, который находится в центре города и занимает часть Адмиралтейского района.

Петербуржцы и гости города этим летом могут отправиться с нового причала "Гостеприимный", который находится на набережной Фонтанки, 177, в Коломну. Несмотря на то, что многие сразу думают про Подмосковье, Коломна находится ближе, чем кажется. Это муниципальный округ в Петербурге, где находятся Мариинский театр, Юсуповский дворец, Никольский собор, Никольские ряды и Новая Голландия.

С точки зрения туризма, Коломна – недораскрытый район, однако – это уникальная и самобытная часть города на Неве, а расположенные здесь "Никольские ряды" – одно из наиболее интересных и популярных общественных пространств. Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга

С причала "Гостеприимный" отправляются как частные рейсы, как и корабли с туристическими маршрутами по Коломне и всему Петербургу. Например, компания New Wawe Shipping предлагает аренду теплохода, на котором можно отправиться в интересное мини-путешествие.

Мы выбирали место для причала не спонтанно, Коломна один из наших любимых районов, место очень красивое и спокойное, идеально подходит для старта частных рейсов на наших теплоходах. Тут много места для парковки клиентов, нет волны, и толп туристов. Отличное место для стоянки теплоходов и накрытия банкетов. Ждем вас на нашем "Гостеприимном" причале. представитель компании New Wawe Shipping

У петербуржцев и туристов есть возможность сесть на теплоход в центре Петербурга и выйти в Коломне или наоборот, сесть в Коломне и выйти в центре или у Петропавловской крепости. Таким образом можно существенно разнообразить прогулку по Северной столице.

Фото: New Wawe Shipping