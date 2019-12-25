После нерабочей недели в Петербурге подорожает проезд по ЗСД

Изменения коснутся тех, кто пользуется базовым тарифом "Транспондер".

ООО "Магистраль Северной столицы" анонсировала повышение цен на проезд по ЗСД. Новые тарифы начнут действовать с 10-го ноября 2021-го года.

Изменения коснутся только тарифов для пользователей транспондеров, которые применяются в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф "Транспондер"). Для тех, кто оплачивает проезд наличными или банковской картой, цена останется неизменной. Кроме того, останется прежней стоимость тарифных опций, в том числе безлимитного абонемента.

Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с Базовым тарифом. говорится в сообщении.

По части маршрутов стоимость не изменится, например, участок от Богатырского проспекта до набережной Макарова.

Водителям представили пример изменения тарифов Flow+ для наиболее популярных маршрутов для транспорта 1 класса на проезд в дневное время.

В будущем на ЗСД планируют убрать транспондеры и шлагбаумы.

Фото: Piter.TV