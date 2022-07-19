В Петербурге продлят скидки на проезд по ЕКП

Также сохраняется кешбэк при пополнении счета школьного питания.

В 2024 году для держателей Единой карты петербуржца (ЕКП) сохранятся льготы при оплате школьного питания, проезда общественном. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 1 января по 31 декабря 2024 стоимость одной поездки в метро по ЕКП составит 47 рублей как при оплате пластиковой картой, так и при оплате через мобильное приложение.

Также в 2024 году продолжит свое действие программа по снижению стоимости проезда в наземном общественном транспорте Санкт-Петербурга при оплате ЕКП. Стоимость проезда составит 42 рубля по пластиковой карте, при оплате через мобильное приложение – 40 рублей.

На весь 2024 год сохраняется действие 10% кешбэка при пополнении счета школьного питания с помощью Единой карты петербуржца.

Ранее стало известно, что число обладателей "Единой карты петербуржца" превысило 1,6 млн человек. С январе 2023 года держатели карты смогли сохранить 498 млн рублей при поездках на наземном транспорте и почти четыре млрд рублей при проезде на метро.

Фото: Piter.tv