Один из авторов проекта памятника Шаляпину рассказал, что не против принять участие в новом конкурсе

В 1990-е уже был конкурс на проект памятника, тогда в нем победил скульптор Александр Мурзин. После ухода из жизни скульптора доработкой проекта занимался его сын Алексей Мурзин.

В Петербурге планируют запустить открытый городской конкурс на эскизный проект памятника Федору Шаляпину. В 1990-е уже был конкурс на проект памятника, тогда в нем победил скульптор Александр Мурзин. После ухода из жизни скульптора доработкой проекта занимался его сын Алексей Мурзин.

В разговоре с "Петербургским дневником" Алексей Мурзин рассказал, что не против поучаствовать в новом городском конкурсе на эскизный проект памятника Федору Шаляпину.

Когда папа умер 10 лет назад, ему было уже 96 лет. При этом он был в прекрасной памяти. <…> Мне часто задают вопрос о том, почему я после ухода отца продолжаю работать над скульптурой Шаляпина. Мало кто знает, но я работал вместе с папой, когда был еще ребёнком, над рабочей моделью будущего памятника. Ее потом – в небольшом размере – выпускали в качестве сувенира. Алексей Мурзин

Алексей Мурзин за 20 с лишним лет успел сделать еще несколько уже своих рабочих моделей памятника Шаляпину. Модель, над которой он работал с отцом, сейчас хранится в мастерской скульптора.

Фото: MUSIC-MUSEUM.RU