Продолжается строительство проблемного ЖК "ЛомоносовЪ". Портал "Строительный Петербург" рассказал о проводимых на объекте работах.
В 3 корпусе жилого комплекса продолжается устройство лестничных маршей и лифтовых шахт, наружных стен и фасада, кровли; стяжка пола; монтаж радиаторов; отделка МОП; НВК; наружное теплоснабжение. Данные работы завершены на 95%.
Приближаются к завершению (готовность до 70%) штукатурные работы; устройство внутренних инженерных сетей; установка окон и остекление балконов.
Продолжается (готовность 50%) монтаж дверей; АППЗ, диспетчеризация, радиофикация, телефонизация. Стартовали работы по обустройству прилегающей территории. Также идёт подготовка к монтажу лифтового оборудования.
Что касается 4 очереди, то на данный момент разрабатывается рабочая документация. Продолжается устройство теплотрассы: завершается монтаж тепловой сети в подвале.
Фото: портал "Строительный Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все