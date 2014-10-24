Работы ведутся в 3 и 4 корпусах.

Продолжается строительство проблемного ЖК "ЛомоносовЪ". Портал "Строительный Петербург" рассказал о проводимых на объекте работах.

В 3 корпусе жилого комплекса продолжается устройство лестничных маршей и лифтовых шахт, наружных стен и фасада, кровли; стяжка пола; монтаж радиаторов; отделка МОП; НВК; наружное теплоснабжение. Данные работы завершены на 95%.

Приближаются к завершению (готовность до 70%) штукатурные работы; устройство внутренних инженерных сетей; установка окон и остекление балконов.

Продолжается (готовность 50%) монтаж дверей; АППЗ, диспетчеризация, радиофикация, телефонизация. Стартовали работы по обустройству прилегающей территории. Также идёт подготовка к монтажу лифтового оборудования.

Что касается 4 очереди, то на данный момент разрабатывается рабочая документация. Продолжается устройство теплотрассы: завершается монтаж тепловой сети в подвале.

Фото: портал "Строительный Петербург"