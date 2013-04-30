Копоть, обрушения и вонь: жители Выборгского района борются с проблемами ЖКХ

История о том, как с помощью народного контроля заставить коммунальную систему исправлять собственные ошибки. Канал Piter.TV изучил опыт жителей дома № 38 на Ярославском проспекте.

В доме №38 на Ярославском проспекте в одной из парадной в мае произошел пожар, последствия которого до сих пор не устранили. Жители неоднократно обращались в ГУПРЭП "Прогресс", являющуюся подведомственным учреждением Комитета по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга, однако стены остаются грязными, а почтовые ящики – испорченными.

Ремонт? Ходим в Жилконтору, нам только все говорят и обещают. Пришли, лестницу помыли, но это, конечно, не мытье. Любовь Попова, жительница дома №38 на Ярославском проспекте

Ранее в этом же доме заметили обрушение лестниц и козырьков над парадными: плиты осыпались и представляли угрозу для жителей. Восстановить козырьки удалось после нескольких обращений, грамотно оформленных с юридической точки зрения, и оставленных на Платформе обратной связи на Госуслугах.

Козырьки имели многочисленные повреждения, осыпались куски, торчала арматура во многих местах. Началось все с обращений по козырькам третьего и второго подъездов. После того, как я получил ответ, что козырьки переделаны, я приехал сюда посмотреть, проконтролировать качество, обратил внимание, что первый козырек не переделан. Олег Мазаев, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, депутат МО Невский округ

Оказалось, что козырек в первой парадной не был указан в жалобе, поэтому рабочие не стали его ремонтировать. Добиться ремонта разрушающегося козырька удалось только после еще одного обращения. Проблемы жителям доставляет и канализация: неприятные запахи из подвала чувствуются не только в парадных, но и в квартирах.

Я живу на первом этаже, невозможно, открываешь окна и першит в горле. В крайнем случае, они приходят и хлорку сыплют, начинает хлоркой пахнуть. Кто говорит, что труба повреждена или люк поврежден. Одна начальница ЖКХ вообще пошутила: "Мы же на болоте живем, что вы хотите?" Дураков из нас делают. Ольга Сырникова, жительница дома №38 на Ярославском проспекте

С проблемой старых труб столкнулась Светлана: в ее квартире на первом этаже у двери образовалась течь. Добиться ремонта со стороны подъезда, а не квартиры получилось только после публичной жалобы. Помогла активность жильцов и понимание тонкостей непростой юридической процедуры, которая, на самом деле, доступна всем петербуржцам.

Зашевелились работники управляющей компании и произвели работы. Все-таки пришли к выводу, что ремонтировать нужно с внешней стороны, сломали эту стену и заменили кусок испорченной трубы. Светлана Сафронова, жительница дома №38 на Ярославском проспекте

Как мы понимаем, если нет источника, то и запахов не будет. Если надлежащим образом содержать дом, то неважно, какого он года постройки, как и с автомобилем. Разного рода машины достаточно старые без проблем передвигаются, если за ним следили и обслуживали. Олег Мазаев, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, депутат МО Невский округ

Жители планируют продолжать бороться с существующими проблемами и отстаивать свои права, чтобы сохранить свой дом на долгие годы.

Фото и видео: Piter.TV

