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Беглов заявил, что проблема обманутых дольщиков в Петербурге ликвидирована
Вчера, 23:46
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Беглов заявил, что проблема обманутых дольщиков в Петербурге ликвидирована

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В декабре ввели четвертый корпус последнего "долгостроя" – ЖК "Ломоносовъ".

26 декабря в Петербурге ввели в эксплуатацию четвертый корпус последнего "долгостроя" – ЖК "Ломоносовъ". Таким образом, проблема обманутых дольщиков в городе полностью решена, заявил губернатор Александр Беглов.

Мы продумали механизм. Привлекли ответственный бизнес. За 5 лет ввели порядка 60 домов и поставили точку в многолетней истории обманутых участников долевого строительства Санкт-Петербурга.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Песочном открылась поликлиника городского онкоцентра.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: александр беглов, дольщики петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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