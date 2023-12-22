Беглов заявил, что проблема обманутых дольщиков в Петербурге ликвидирована

В декабре ввели четвертый корпус последнего "долгостроя" – ЖК "Ломоносовъ".

26 декабря в Петербурге ввели в эксплуатацию четвертый корпус последнего "долгостроя" – ЖК "Ломоносовъ". Таким образом, проблема обманутых дольщиков в городе полностью решена, заявил губернатор Александр Беглов.

Мы продумали механизм. Привлекли ответственный бизнес. За 5 лет ввели порядка 60 домов и поставили точку в многолетней истории обманутых участников долевого строительства Санкт-Петербурга. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: пресс-служба Смольного