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Первый рабочий день в Петербурге завершился пробками
Сегодня, 19:17
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Первый рабочий день в Петербурге завершился пробками

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Наиболее "зеленым" оказался север города.

Вечером 8 ноября дороги Петербурга оказались загружены на 7 баллов из 10. В "красный" окрасился Петроградский район, Центральный и участок на КАД.

На кольцевой автодороге заторы наблюдаются в районе Большого Обуховского моста в обе стороны, на Беляевском мосту в сторону развязки с Рябовским шоссе. На ЗСД пробка образовалась от Крестовского острова до улицы Оптиков. 

Также водители застряли на Каменноостровском острове, набережной реки Карповки, проспекте Медиков. Пробки есть вокруг станции метро "Новочеркасская": на мосту Александра Невского, Малоохтинском проспекте, Заневском проспекте. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: дорожная ситуация, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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