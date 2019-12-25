Первый рабочий день в Петербурге завершился пробками

Наиболее "зеленым" оказался север города.

Вечером 8 ноября дороги Петербурга оказались загружены на 7 баллов из 10. В "красный" окрасился Петроградский район, Центральный и участок на КАД.

На кольцевой автодороге заторы наблюдаются в районе Большого Обуховского моста в обе стороны, на Беляевском мосту в сторону развязки с Рябовским шоссе. На ЗСД пробка образовалась от Крестовского острова до улицы Оптиков.

Также водители застряли на Каменноостровском острове, набережной реки Карповки, проспекте Медиков. Пробки есть вокруг станции метро "Новочеркасская": на мосту Александра Невского, Малоохтинском проспекте, Заневском проспекте.

Фото: Яндекс.Карты