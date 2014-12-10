На КАД и ЗСД в пятницу образовались пробки

Самыми загруженными стали скоростные трассы.

Вечером в пятницу, 20 августа, в Петербурге образовались семибалльные пробки. Самые серьезные заторы — на востоке КАД и в Невском районе.

Из-за дорожных работ и ДТП водители застряли на внутреннем кольце от развязки с Мурманским шоссе до станции "Обухово", а также в районе развязки с Шафировским проспектом по направлению к югу Петербурга. 5-километровая пробка образовалась на КАД в районе Девяткино. Загружены выезды из города, вероятно, в преддверии выходных. Постоять придется и на платной трассе ЗСД в Приморском районе. Сегодня водителей, которые не оплачивают проезд по ЗСД, предупредили о штрафе.

Володарский мост, Невский проспект, Каменностровский проспект также окрасились в "красный".

Фото: Яндекс.Карты