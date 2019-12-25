На Литейном мосту собрались пробки

Петербуржы вынуждены простаивать в пробках из-за ремонта Литейного моста, начавшегося 10 апреля.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", "багровым" стал Литейный проспект. Затор образовался на Воскресенской и Пироговской набережных.
Как пишут автомобилисты в социальных сетях, пробка образовалась в обе стороны.
Напомним, с 10 по 24 апреля движение транспорта по Литейному мосту ограничено в зоне трамвайных путей и по крайнм левым полосам в обоих направлениях.
Скриншот: Яндекс.Карты
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