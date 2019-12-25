На Литейном мосту собрались пробки

На мосту до 24 апреля будут менять покрытие.

Петербуржы вынуждены простаивать в пробках из-за ремонта Литейного моста, начавшегося 10 апреля.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", "багровым" стал Литейный проспект. Затор образовался на Воскресенской и Пироговской набережных.

Как пишут автомобилисты в социальных сетях, пробка образовалась в обе стороны.

Напомним, с 10 по 24 апреля движение транспорта по Литейному мосту ограничено в зоне трамвайных путей и по крайнм левым полосам в обоих направлениях.

Скриншот: Яндекс.Карты