Вечером 29 ноября пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 29 ноября дорожная ситуация достигла 9 баллов.

Автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском, Лиговском, Литейном, Владимирском, Чкаловском, Каменноостровском, Медиков проспектах, Большом и Малом проспектах Петроградской стороны, Большой Пушкарской улице. Движение затруднено на Васильевском острове, Пироговской и Дворцовой набережных. Заторы на дорогах наблюдаются и в районе станции метро "Загородный проспект".

Пробки встретят автомобилистов и в Красногвардейском районе: на Заневском проспекте, на проспектах Косыгина и Энергетиков.

"Встали" Ивановская и Народная улицы в Невском районе. Пробки наблюдаются и в районе железнодорожной станции "Сортировочная".

Из-за многочисленных аварий "стоит" и Кировский район – проспект Стачек, проспект Маршала Жукова, Ленинский проспект и Краснопутиловская улица.

Плотное движение наблюдается и на КАД, в районе Красносельского и Таллинского шоссе. Традиционно в пробках погрязли Витебский проспект и Московское шоссе, в районе поселка Шушары.

Пробки образовываются также в Мурино и Кудрово.

Напомним, с 26 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта по нескольким улицам.

Фото: Piter.TV