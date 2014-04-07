  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга готовы к приему прививочных туристов из других стран
Сегодня, 20:59
45
ElzaRada12 Добавить в Яндекс.Новости

Власти Петербурга готовы к приему прививочных туристов из других стран

0 0

В Петербурге находится единственное в России агентство, специализирующееся на прививочном туризме.

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев заявил, что город готов к приему туристов, которые будут приезжать в Россию именно ради вакцинации.

Роль координирующего центра по организации такого туризма в России готово взять на себя Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма, сообщил Корнеев.

Чиновник назвал петербургское агентство единственным в стране официальным учреждением, специализирующемся на медицинском туризме. По договоренности с Россотрудничеством оно уже принимает на вакцинацию проживающих за рубежом россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос вакцинации в России для иностранцев.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, прививки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии