В Ленобласти напомнили о возможности сделать прививку от клещевого энцефалита перед сезоном

Вакцинация проводится с 2 лет и в три этапа.

Во всех поликлиниках, ФАПах и амбулаториях Ленинградской области можно сделать прививку перед сезоном клещей. Вакцинация от энцефалита в регионе ведется в течение всего года, напомнили в региональной администрации.

Заболевание крайне опасное, поражает центральную нервную систему человека. Единственной эффективной мерой его профилактики является прививка. Ежегодно вакцинацию от клещевого энцефалита в регионе проходят более 40 тысяч человек. Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

Вакцинация проводится с 2 лет и в три этапа: первая прививка в день обращения, вторая через 1-7 месяцев, третья через год. А затем каждые три года для поддержания иммунитета проводится ревакцинация.

Фото: правительство Ленобласти