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В Ленобласти напомнили о возможности сделать прививку от клещевого энцефалита перед сезоном
Сегодня, 15:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти напомнили о возможности сделать прививку от клещевого энцефалита перед сезоном

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Вакцинация проводится с 2 лет и в три этапа.

Во всех поликлиниках, ФАПах и амбулаториях Ленинградской области можно сделать прививку перед сезоном клещей. Вакцинация от энцефалита в регионе ведется в течение всего года, напомнили в региональной администрации. 

Заболевание крайне опасное, поражает центральную нервную систему человека. Единственной эффективной мерой его профилактики является прививка. Ежегодно вакцинацию от клещевого энцефалита в регионе проходят более 40 тысяч человек.

Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

Вакцинация проводится с 2 лет и в три этапа: первая прививка в день обращения, вторая через 1-7 месяцев, третья через год. А затем каждые три года для поддержания иммунитета проводится ревакцинация.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: клещевой энцефалит, клещи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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