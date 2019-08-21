В Петербурге от гриппа привились более 60% людей

За неделю привито 32 205 человек.

В Санкт-Петербурге от гриппа привились 3 255 750 человек. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

На этой неделе в 13 районах города работали 133 прививочные бригады на 144 объектах, за неделю привито 32 205 человек. Наибольший охват прививками зафиксировали в Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском, Калининском, Невском и Приморском районах.

Привиться от коронавирусной инфекции в Петербурге можно в 161 пункте вакцинации. Также в 90 учреждениях города активно ведется интраназальная вакцинация. Их адреса указаны на сайте Комитета по здравоохранению.

Более 50 классов в школах Петербурга перешли на дистанционное обучение.

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