В Ленобласти от гриппа привились более 250 тысяч человек

Это 12,8% населения.

Вакцинацию против гриппа в Ленинградской области прошли 251 618 человек, это 12,8% населения. Запланировано привить до 1 171 000 человек – тогда область достигнет показателя в 60%, уточнили в региональной администрации.

Люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями могут также пройти вакцинацию против пневмококковой инфекции, которая почти в 85% случаев является причиной развития тяжёлой бактериальной пневмонии.

Прививку можно поставить в любой медицинской организации региона, в Ленинградской области действуют как мобильные, так и стационарные прививочные пункты.

Согласно данным на 25 сентября, от гриппа привились 961 310 петербуржцев, в их числе – 183 269 детей, что составляет 17,8% от совокупного населения.

Фото: администрация Ленобласти