Привитые россияне обязаны сдавать два ПЦР-теста по прибытии из-за рубежа

Сдавать тест придется даже в том случае, если есть подтверждение наличия антител.

Привитые от коронавируса россияне с 1 мая будут обязаны сдавать два ПЦР-теста по возвращению из-за границы наравне с остальными. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Сдавать два теста должны в том числе и дети до трех лет. Сдавать тест придется даже в том случае, если есть подтверждение наличия антител. За неисполнение требований может грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Если результат теста на коронавирус окажется положительным, турист обязан изолироваться на 14 дней и проходить лечение по рекомендациям врача.

Фото: Piter.tv