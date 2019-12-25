Житель Приозерска предстанет перед судом за нападение на сотрудника ДПС

Приозерской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти
По версии следствия, в начале ноября 2024 года 38-летний мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля сотрудников ГАИ в Приозерске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время составления административных материалов, пытался покинуть служебный автомобиль. Он схватил сотрудника полиции за шею и сдавил её, а также нанес не менее пяти ударов руками по рукам сотрудника полиции, в результате чего причинил ему телесные повреждения.
Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в Приозерский городской суд для рассмотрения по существу.
Также петербуржец предстанет перед судом за то, что в пьяном состоянии толкнул инспектора ДПС.
Фото: Piter.tv
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