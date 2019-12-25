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Эксперты прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ о принуждении к голосованию
Сегодня, 9:01
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Эксперты прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ о принуждении к голосованию

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Только 6% сообщили, что их принуждают голосовать за определенную партию.

ВЦИОМ представил результаты опроса на тему принуждения к голосованию на промышленных предприятиях. Результаты прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По результатам опроса 86% сотрудников промышленных предприятий не заставляли голосовать на выборах. 51% респондентов заявили, что начальство никогда не говорит им о выборах. Еще 12% утверждают, что руководство говорило им о важности голосования. 24% получили рекомендацию проголосовать, но давление на них не оказывалось.

При этом 13% все же сообщили о давлении. 4% грозили штрафами, увольнениями и другими санкциями. Только 6% заявили, что им говорили голосовать за конкретную партию. Эксперты считают, что эти 6% вряд ли окажут большое влияние на исход голосования, но все же с каждым случаем нужно разбираться ЦИКу и правоохранительным органам.

Напомним, выборы пройдут 17-19 сентября. 

Фото: Piter.TV

Теги: вциом, выборы, голосование, промышленное предприятие
Категории: Новости России, Лента новостей,

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