Эксперты прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ о принуждении к голосованию

Только 6% сообщили, что их принуждают голосовать за определенную партию.

ВЦИОМ представил результаты опроса на тему принуждения к голосованию на промышленных предприятиях. Результаты прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По результатам опроса 86% сотрудников промышленных предприятий не заставляли голосовать на выборах. 51% респондентов заявили, что начальство никогда не говорит им о выборах. Еще 12% утверждают, что руководство говорило им о важности голосования. 24% получили рекомендацию проголосовать, но давление на них не оказывалось.

При этом 13% все же сообщили о давлении. 4% грозили штрафами, увольнениями и другими санкциями. Только 6% заявили, что им говорили голосовать за конкретную партию. Эксперты считают, что эти 6% вряд ли окажут большое влияние на исход голосования, но все же с каждым случаем нужно разбираться ЦИКу и правоохранительным органам.

Напомним, выборы пройдут 17-19 сентября.

Фото: Piter.TV