Поздравления с Днем учителя 2017 в стихах

В четверг, 5 октября в России отметят День учителя. В этом материале вы найдете самые душевные и искренние поздравления в стихах и прозе.

Праздник всех учителей пройдет в этом году 5 октября. В этот день вы сможете согреть сердца своих друзей и знакомых душевным поздравлением. Каждый день они не только обучают дорогих нам людей, но и помогают выбрать правильную дорогу, жизненную цель. Нам не всегда удается поблагодарить учителей за их огромную и нужную работу. Поэтому стоит порадовать их небольшим поздравлением.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В России праздник появился еще в 1965 году, в эпоху СССР. Изначально День учителя отмечали только в выходные дни. Но в 1994 году президентом РФ было принято Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, — 5 октября.







ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ В СТИХАХ

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Сегодня праздник всех учителей,

И Вас поздравить тоже мы спешим.

Желаем Вам здоровья и любви,

В профессии — достигнутых вершин.

Пусть любят Ваш предмет ученики

И по стопам хотят потом пойти,

Приходят навестить выпускники,

Совет спросить, поддержку обрести.

Желаем Вам побольше отдыхать,

Чтоб поводов для радости — не счесть,

На всех курортах мира побывать,

Мечты и цели воплотить успеть.

***

Спасибо Вам за понимание,

За доброту, терпение и труд.

И за дарованные нам знания,

За много отработанных минут.

Ваш труд оценивать так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто не возможно,

Ученикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

И чтобы всё чему вы учите не было зря,

Вас с днем учителя мы поздравляем!







***

Есть такое призвание — учить,

По частям отдавать свою душу

И детей беззаветно любить,

Даже тех, кто, увы, непослушен.

И вести за собою детей,

Невзирая на трудности быта.

Поздравляем мы учителей —

Их дорога шипами покрыта.

Пожелаем мы учителям

Утешенья за нервы и встряски.

Мир и радость их светлым домам,

Как в награду за чуткость и ласку.

Адекватных условий труда

И нормальной, достойной зарплаты.

Обращаются пусть к вам всегда

Любопытные детские взгляды.

Поздравляем вас, учителя!

С Днем учителя всех педагогов!

Вами славится наша Земля,

А профессия ваша — от Бога.

***

Учитель, педагог, наставник,

Ваш труд теплом души согрет.

И в День учителя мы славим

Всех, кто нам дарит знаний свет.

Мы благодарны вам без меры

За всё тепло, терпение, труд.

Желаем вам добра и веры,

И пусть невзгоды все уйдут!

***

Всемирный день учителей

Сегодня отмечаем

И всех преподавателей

С любовью поздравляем.

Желаем вам здоровья,

Сил, в работе вдохновения,

Чтоб каждый день удачным был,

А главное — терпения!

***

Сегодня педагогов поздравляем

С известным в мире Днем учителей.

Мы вам успехов и добра желаем,

Талантливых, способных вам детей!

Пусть светятся улыбкой ваши лица

И праздник озарится пусть добром.

И залетит к вам в гости счастья птица,

Счастливым пусть взмахнет своим крылом!

Мы от души желаем вам свершений

И достижений высших из вершин.

Пусть меньше будет в жизни огорчений,

Для радостей побольше вам причин!

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Учителя, сегодня все для вас:

Цветы, подарки, песни, поздравления.

Вы лучшие, любимые у нас,

Вы — кладезь знаний, мудрости, терпения!

Так пусть ваш выбор жизни вам несет

Добро, любовь, здоровье, процветание.

В душе царит гармония, тепло,

А в семьях — мир, любовь и понимание!







ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ В ПРОЗЕ

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Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.

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Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!

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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

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Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv