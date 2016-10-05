Поздравления с Днем учителя 2017 в стихах

Праздник всех учителей пройдет в этом году 5 октября. В этот день вы сможете согреть сердца своих друзей и знакомых душевным поздравлением. Каждый день они не только обучают дорогих нам людей, но и помогают выбрать правильную дорогу, жизненную цель. Нам не всегда удается поблагодарить учителей за их огромную и нужную работу. Поэтому стоит порадовать их небольшим поздравлением.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В России праздник появился еще в 1965 году, в эпоху СССР. Изначально День учителя отмечали только в выходные дни. Но в 1994 году президентом РФ было принято Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, — 5 октября.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ В СТИХАХ
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Сегодня праздник всех учителей,
И Вас поздравить тоже мы спешим.
Желаем Вам здоровья и любви,
В профессии — достигнутых вершин.
Пусть любят Ваш предмет ученики
И по стопам хотят потом пойти,
Приходят навестить выпускники,
Совет спросить, поддержку обрести.
Желаем Вам побольше отдыхать,
Чтоб поводов для радости — не счесть,
На всех курортах мира побывать,
Мечты и цели воплотить успеть.
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Спасибо Вам за понимание,
За доброту, терпение и труд.
И за дарованные нам знания,
За много отработанных минут.
Ваш труд оценивать так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто не возможно,
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
И чтобы всё чему вы учите не было зря,
Вас с днем учителя мы поздравляем!
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Есть такое призвание — учить,
По частям отдавать свою душу
И детей беззаветно любить,
Даже тех, кто, увы, непослушен.
И вести за собою детей,
Невзирая на трудности быта.
Поздравляем мы учителей —
Их дорога шипами покрыта.
Пожелаем мы учителям
Утешенья за нервы и встряски.
Мир и радость их светлым домам,
Как в награду за чуткость и ласку.
Адекватных условий труда
И нормальной, достойной зарплаты.
Обращаются пусть к вам всегда
Любопытные детские взгляды.
Поздравляем вас, учителя!
С Днем учителя всех педагогов!
Вами славится наша Земля,
А профессия ваша — от Бога.
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Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.
Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!
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Всемирный день учителей
Сегодня отмечаем
И всех преподавателей
С любовью поздравляем.
Желаем вам здоровья,
Сил, в работе вдохновения,
Чтоб каждый день удачным был,
А главное — терпения!
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Сегодня педагогов поздравляем
С известным в мире Днем учителей.
Мы вам успехов и добра желаем,
Талантливых, способных вам детей!
Пусть светятся улыбкой ваши лица
И праздник озарится пусть добром.
И залетит к вам в гости счастья птица,
Счастливым пусть взмахнет своим крылом!
Мы от души желаем вам свершений
И достижений высших из вершин.
Пусть меньше будет в жизни огорчений,
Для радостей побольше вам причин!
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Учителя, сегодня все для вас:
Цветы, подарки, песни, поздравления.
Вы лучшие, любимые у нас,
Вы — кладезь знаний, мудрости, терпения!
Так пусть ваш выбор жизни вам несет
Добро, любовь, здоровье, процветание.
В душе царит гармония, тепло,
А в семьях — мир, любовь и понимание!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ В ПРОЗЕ
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Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.
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Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!
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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
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Фото: открытые источники
Видео: Piter.tv