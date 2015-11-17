В Петербурге мужчины проведут по 4,5 года в ИК за вымогательство несуществующего долга

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В Петродворцовом районе оглашен приговор по уголовному делу о разбое. Об этом сообщила районная прокуратура.

В суде установлено, что в апреле 2024 года Розиков и Хамзаев, находясь в компании знакомых, потребовали от потерпевшего возврата несуществующего долга. Получив отказ, подсудимые схватили последнего за воротник и стали угрожать расправой, демонстрируя при этом деревянную палку. С целью устрашения потерпевшего, они нанесли ему не менее двух ударов в область грудной клетки, после чего открыто похитили 40 тысяч рублей, находившихся при потерпевшем, а также заставили перевести с банковского счета еще 63 тысячи рублей.

Подсудимые вину не признали, пояснив, что в ходе встречи потерпевший якобы вернул им имеющуюся задолженность, при этом никакого насилия не применялось.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил наказание каждому в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Петербурге перед судом предстанет мигрант, попытавшийся дать взятку полицейскому в 15 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv