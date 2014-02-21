Петербурженка проведет 6,5 лет в колонии за избиение 99-летнего ветерана

Суд установил, что Л. была являлась сиделкой 99-летней жительницы блокадного Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны.

Петербурженку Л. признали виновной в покушении на убийство 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что Л. была сиделкой 99-летней жительницы блокадного Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны. В феврале 2021 года она избила пожилую петербурженку, нанеся множественные удары по голове и в область жизненно важных органов. Пожилая женщина была спасена и своевременно госпитализирована благодаря соседям.

Суд признал Л. виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить пожилой женщине 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

В Ленобласти было возбуждено уголовное дело по факту найденного на полигоне тела младенца.

Фото: Piter.tv