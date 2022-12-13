Начался прием заявок на грант "Ленинградский гектар"

Участники получают на льготных условиях до 10 га земли в удалённых районах – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в 3 млн рублей.

Комитет по агропромышленному комплексу начал прием заявок на грант "Ленинградский гектар". Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

С начала реализации программы в 2019 году уже 52 участков земли общей площадью порядка 288 га нашли новых владельцев. По итогам 2022 года общий рост производства продукции фермеров составил 9,8%.

Участники программы "Ленинградский гектар" получают на льготных условиях до 10 га земли в удалённых районах – Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и грант в 3 млн рублей. Фермеры могут заниматься растениеводством и животноводством, покупать на грант животных, сельскохозяйственную технику и оборудование для производства продукции.

Получить грант могут жители всех регионов России. Документы принимаются с 6 февраля по 7 марта, подробности – на сайте комитета по АПК, перечень земельных участков – здесь.

Фото: администрация Леобласти