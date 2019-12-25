В Ленобласти продолжается прием контрактников от 18 до 60 лет на военную службу

В Ленобласти продолжается прием на военную службу по контракту. Об этом напомнил Комитет правопорядка и безопасности.
Заключить контракт на срок от 6 месяцев могут россияне в возрасте от 18 до 60 лет. Служащим по контракту доступны выплата увеличенного денежного продовольствия, компенсации, кредитные каникулы и дополнительные выплаты за хорошие показатели исполнения служебных задач.
Для ветеранов боевых действий и членов их семей предусматривается комплекс мер социальной поддержки на федеральном и региональном уровне.
Желающим пройти службу по контракту нужно обратиться в Пункт отбора (Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтанки, д.90, корп.3) или в военные комиссариаты по месту жительства.
Фото: Piter.tv
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