В Выборге состоялся прием депутатов

Выборжане обращались к депутатам в рамках недели приема граждан.

Жалобы на жилищные условия и соседей – основные проблемы, с которыми выборжане обращались к депутатам в рамках недели приема граждан. В Выборге встреча проходила на Крепостной, 35. Диалог вели депутат ЗакС Ленобласти Олег Петров, депутат регионального ЗакСа Михаил Макаров и руководитель местной партийной приемной Евгений Мокрецов. Основная задача таких встреч – помогать в решении различных вопросов. Например, организовать отдых для детей из многодетной семьи. Депутаты пообещали заняться этим вопросом, чтобы все трое детей смогли отдохнуть вместе.

Что касается других тем, то они были связаны с вопросами комфортного проживания и улучшения жилищных условий.

В последнее время практически нет вопросов о том, что "вот власть плохо относится к людям и их не слышат". Последнее время таких вопросов мы вообще не слышим. Ну а жилищные вопросы всегда актуальны. Олег Петров, депутат ЗакСа Ленобласти

В числе обратившихся были сотрудники выборгского отделения "Общества инвалидов". На этот раз возник вопрос с помещениями для ячеек общества по поселениям. Поскольку людям с ограниченными возможностями сегодня приходится по домам. Руководитель организации Надежда Шубина, которая почти 18 лет занимается проблемами инвалидов, говорит, что обращаться за помощью к депутатам доводилось не раз.

Каждое обращение зафиксировано и взято под личный контроль.

Видео: МГ "Наш город"