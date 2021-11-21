В Ленобласти подозреваемый в создании нарколаборатории теперь проходит по делу об отмывании наркодоходов

Подозреваемый продолжает находиться под арестом.

В Ленинградской области подозреваемый в организации нарколаборатории может быть причастен к отмыванию наркодоходов. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В июле в Выборгском районе Ленинградской области была ликвидирована подпольная нарколаболатория в поселке Соколинское на улице Железнодорожников. По подозрению в изготовлении и покушении на сбыт наркотиков полицейскими был задержан 35-летний "организатор-химик".

В бытовке изъяли 1 поддон, в котором находился мефедрон общей массой 170.5 грамма, 12 канистр объемом 20 литров, 2 канистры объемом 10 литров с химическими реактивами и прекурсорами, а также лабораторная посуда и другие предметы.

Нарколаборатория была организована в июне. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, на сбыт).

Далее в результате расследования было установлено, что злоумышленник преобразовал все наркодоходы в криптовалюту на общую сумму не менее 60 000 рублей. По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Подозреваемый продолжает находиться под арестом.

Ранее житель Московского района был задержан с наркотиками в протезе ноги.

Фото: МВД