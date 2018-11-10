При пожаре на 12-й Красноармейской улице пострадала женщина

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 4 сентября, в Адмиралтейском районе пожарные тушили квартиру. На 12-я Красноармейской улице горела "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 19:42 диспетчеру поступила информация о возгорании. С огнем отправились бороться 15 спасателей и три спецмашины. В 20:16 пламя ликвидировали. Выяснилось, что в доме горела обстановка площадью 8 "квадратов".

Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Подробности уточняются.



Ранее на Piter.tv: ЖК построят на месте сгоревшей "Невской мануфактуры".

Фото: Piter.tv

