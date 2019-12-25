Врачи рассказали, при каких заболеваниях бывает пониженная температура

Также многих волнует, почему бесконтактные термометры показывают часто температуру в районе 34-35 градусов.

Главная задача дистанционных термометров – определить людей с действительно высокой температурой. Об этом ngs.ru заявила врач-терапевт Елена Баранова.

Она рассказала, что многих волнует, почему бесконтактные термометры показывают часто температуру в районе 34-35 градусов. Елена Баранова пояснила, что у человека при повышенной температуре начинается лихорадка и кожные сосуды расширяются, чтобы отдавать тепло. Температуру в 38°С в районе лба определит даже бесконтактный термометр.

Но если пониженную температуру показывает ртутный градусник, это может говорить о некоторых заболеваниях. Это могут быть вирусно-бактериальные инфекции, анемия, болезнь Паркинсона, интоксикация. Также такая температура может говорить о нарушении кровообращения в мозге или онкологии. Понизить температуру могут и некоторые лекарства.

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