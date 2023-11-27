Призеры Международных соревнований паралимпийцев и тренеры получат премии петербургского правительства

В состав делегации России из Петербурга входили 8 спортсменов, а также 5 тренеров и специалистов.

Губернатор Северной столицы подписал постановление городского Правительства "О премиях Правительства Санкт-Петербурга "За выдающиеся заслуги в спорте".

В 2024 году на Международных комплексных соревнованиях по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, ПОДА-тхэквондо и ПОДА-триатлону спортсмены, являющиеся членами сборных команд Петербурга и Российской Федерации, завоевали 9 медалей: 3 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую.

В состав делегации России из Петербурга входили 8 спортсменов, а также 5 тренеров и специалистов. Все они получат премии городского правительства.

Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России