Прораба простили за смерть подсобного рабочего при строительстве лифта

Прораб привлек рабочего к монтажу, хотя тот не умел вести подобные работы.

Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении прораба ООО "Лифтреммонтаж" Германа Никифорова. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчина обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Предварительное следствие выяснило, что в минувшем марте Никифоров вел работы по монтажу лифтового оборудования на строительном объекте на Торфяной дороге. Прораб привлек к монтажу подсобного рабочего, который не проходил специальное обучение по подобным работам на высоте, кроме того, Никифоров не обеспечил рабочего средствами коллективной индивидуальной защиты. В ходе работ лифтовая платформа с рабочим рухнула, мужчина умер на месте от полученных травм.

О прекращении дела суд попросила сторона погибшего: они примирились с прорабом, поскольку тот загладил причиненный вред. Претензий к Никифорову у них не осталось.

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Фото: Piter.TV