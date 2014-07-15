МЧС: 16 февраля в Петербурге ожидаются сильный снег и порывы ветра до 15 м/с

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 16 февраля в городе ожидается снег, местами сильный. Ветер в этот день будет западный, юго-западный, порывами до 15 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.

Специалисты МЧС просят воздержаться от поездок по городу. Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы нужны быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными. Автомобилистам напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции.

В Петербурге с начала года со льда подняли 6 тысяч человек.

Фото: Piter.tv