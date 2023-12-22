Петербуржец предстанет перед судом за покупку пылесоса в шесть раз дешевле его реальной цены

Он переклеил ценник в магазине.

Петербуржец предстанет перед судом за то, что переклеил ценник на пылесос и купил его в 6 раз дешевле. Об этом сообщила прокуратура Выборгского района.

По версии следствия, 4 января 2024 года обвиняемый, находясь гипермаркете на проспекте Энгельса, в целях экономии переклеил ценник с дешевого пылесоса на более дорогой.

Подозреваемый взял в овощном отделе для убедительности красный болгарский перец и пошёл на кассу, где приобрел пылесос, стоимость которого составляет более 12 тысяч рублей, за 2 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в мировой судебный участок Выборгского района.

Ранее в Петербурге задержали студента, который оплачивал свои покупки найденной банковской картой.

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