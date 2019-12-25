Председатель ТСЖ сдавал в аренду помещение дома на Брестском бульваре

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства, которое регламентирует порядок использования и распоряжения государственной собственностью. Об этом рассказали 5 мая в надзорном ведомстве.

Председатель ТСЖ дома по Брестскому бульвару в период с 2021 по 2024 год сдавал в аренду для размещения салона красоты одно из нежилых помещений. Прокуратура направила материалы проверки в полицию, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Расследование находится на контроле ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура города заинтересовалась некачественным капитальным ремонтом дома на улице Ярослава Гашека. Имеются нарушения окрасочного и штукатурного слоев поверхностей балконных плит, еще плохо выполнены работы по устройству гидроизоляции балконов.

Фото: Piter.TV